«Какая же ты красотка!»: Валерия в белом платье с корсетом и алых ботфортах снялась в новогодней сказке

53-летняя певица преобразилась для съемок мюзикла на НТВ. Она даже прическу изменила, чтобы стать сказочным персонажем.

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Она не раз меняла имидж, а также экспериментировала со стилем. В 53 года певица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Почти год назад она стала бабушкой, но даже муж Иосиф Пригожин отмечал, что она выглядит так молодо, что этот статус с ней не ассоциируется. Но свою внучку Селин артистка любит и часто навещает.

Однако уже стартовали съемки новогодних концертов и передач. Валерия теперь регулярно ездит на съемки. Ранее она отметилась в мерцающем платье на «Голубом огоньке».

А вот для новогоднего мюзикла ей пришлось перевоплотиться в сказочного персонажа. На фото со съемочной площадки артистка предстала в белом шифоновом платье с корсетом и алых ботфортах. Она надела парик с косой и корону.

«Сама с огромным интересом посмотрю новогоднюю сказку — мюзикл на НТВ — в канун любимого праздника. Процесс съемки был абсолютно фантастическим с использованием самых передовых технологий. Как вы думаете, какую роль я сыграла в этом музыкальном фильме?» — написала звезда.

Поклонники посчитали, что в этом образе она выглядит еще моложе. Многие одарили ее комплиментами. «Какая же ты красотка, Лерочка!» — заявила Олеся Судзиловская. «Вот это Снегурочка», — отметила невестка Лиана Шульгина. «Вы как девочка, выглядите супер», «Как вам к лицу этот образ, эта коса до пояса… Не знаю, кого играли, но точно красавицу!», «Валерия, ну какая же Вы красивая, шикарная, необыкновенная!», «Как же вам идет такой образ, прям как лет 25 вам», — прокомментировали пост подписчики.

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