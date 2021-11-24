Орбакайте вслед за Валерией в мерцающем мини-платье и ботфортах появилась на «Голубом огоньке»

Певица уже снялась с коллегами в новогоднем концерте. Для особенного случая она выбрала эффектный образ.

Кристина Орбакайте давно стала популярной певицей. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет тянулась к творчеству. Теперь дочка Примадонны живет на две страны.

Обычно она проводит время в США, но в этом году артистка в Москве отметила юбилей, а потом возобновила гастроли. Этой осенью она тоже осталась в столице, чтобы сняться в кино и новогодних концертах.

Не так давно Орбакайте выступила в Кремле. К ней приехала дочка Клавдия, поэтому теперь девочка часто с ней появляется на работе. А 24 ноября певица вслед за Ларисой Долиной отправилась на съемки «Голубого огонька».

На сцене она предстала в мерцающем мини-платье на запах с металическим поясом. Образ дополнили ботфорты с блестками. Яркий образ подчеркнул ее хрупкую фигуру.

«Вздрогнем», — заявила она.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка в 50 лет. Многие отметили, что с годами Орбакайте только хорошеет. «Кристина, вы шикарны», «Ну что за ножки», «Просто чудесная», «Ну тут красоты не отнимать», «Вы вся сверкаете», «Кристина, вы украшение эфира», «Как классно, что уже праздничное настроение», Все будут блистать в новогоднюю ночь», — прокомментировали кадры подписчики.

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