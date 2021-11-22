«Образ очень идет»: Валерия вышла на променад в актуальном воздушном пуховике и леггинсах

Певица Валерия появилась на прогулке в стильном динамичном образе, составленном по последним трендам. При этом аутфит звезды был скомбинирован, казалось бы, из самых обыденных вещей: пуховика, ботинок, леггинсов.

Но правильное сочетание оттенков и форм вызвало восхищение у профессионального стилиста Анастасии Стар.

«Валерия уже который раз радует нас классными ежедневными луками! На этот раз стилисты певицы подготовили для нее трендовый комплект, состоящий из светлого воздушного актуального пуховика, удлиненного жакета, нежно-розовой водолазки, базовых черных леггинсов, белых высоких ботинок на тракторной подошве и маленькой сумки-шоппера.

Такое сочетание вещей не только функциональное и трендовое, но и очень комфортное. Более того, каждая из вещей по-отдельности может считаться базовой, а это значит, что они создают максимальное количество комплектов.

Валерии этот образ очень идет. Он ее молодит и освежает!» — прокомментировала стилист Анастасия Стар специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель — 2. ДНК стилей».

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