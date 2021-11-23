56-летняя Марина Зудина в блузке цвета омлета и юбке-футляре с перьями появилась на премии

Марина Зудина сыграла десятки ролей в театре. Она длительное время была возлюбленной Олега Табакова. После свадьбы у них появился сын Павел, а потом дочка Мария. В 2018 году артист ушел из жизни.

Первое время она редко появлялась на публике, но теперь Зудина не только снимается в кино, но и часто появляется на фестивалях и премьерах. Каждый раз она выбирает новые наряды для такого случая.

Накануне в Москве состоялась премия «Женщины года Glamour – 2021». На мероприятии собралось много знаменитостей: Алина Загитова, Юлия Барановская, Яна Рудковская и другие персоны.

Для такого случая вдова Табакова выбрала непривычный образ. Она облачилась в воздушную блузку цвета омлета и юбку-футляр с перьями небесно-голубого цвета. Наряд подчеркнул ее талию, а босоножки на шпильке дополнили лук.

«Делюсь хорошим настроением с вручения премии. Столько талантливых, красивых и достойных», — написала она.

Поклонники были восхищены тем, как молодо выглядит 56-летняя актриса. Многие отметили, что она была одной из самых ярких на мероприятии. «Вы потрясающая красавица!», «Какая же вы невероятная», «Мариночка, очаровательны и непосредственны! И наряд какой интересный», «Очень свежо! Вы прям помолодели», «До чего ярко», — прокомментировали пост подписчики.

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