«Фантастическая улыбка»: Зудина в платье из черного бархата и на шпильках отметилась на публике

Марина Зудина в этом году отпраздновала 56-летие. Несколько лет назад она лишилась своего мужа Олега Табакова. Для нее смерть любимого человека стала ударом. Но рядом с Зудиной остались ее дети Павел и Мария. Артистка свободное время посвящает младшей наследнице, а вот ее сын уже снимается в кино и даже воспитывает маленькую внучку родителей Мию.

Обычно Марина появляется в театре и на светских раутах. Накануне она вышла в свет с детьми. Ее дочка стала дебютанткой на балу Tatler. Она сменила два наряда на мероприятии. А вот вдова Табакова предстала на публике в черном бархатном платье миди с прозрачными вставками. Лаконичный наряд дополнили босоножки на шпильке. Она с радостью позировала с сыном и дочкой.

Поклонники восхитились тем, как выглядела артистка. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Мария Хомякова.

«Марина и ее фантастическая улыбка — одно из лучших украшений этого бала. В этот раз образ Марины напоминает черного лебедя. На это сравнение нас подталкивает черный бархат и декоративные разрезы на платье, напоминающие перья. Интересная задумка продолжить текстуру рисунка и в волосах. Однако в комбинации образ получился тяжелым и будто бы украл элегантность Марины. Черный цвет на блондинках сам по себе очень ярок и контрастен, но в дополнение к нему есть еще бархат и активные узоры. Вместе это дает отрицательный эффект, и типаж актрисы кажется перегруженным. Оставив такое же платье, но без декора, и добавив к нему неординарные туфли в стили Jimmy Choo, Марина была бы превосходна!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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