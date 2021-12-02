«Сказали, что она плохо видит»: Ягудин вспомнил, как пытался пригласить суфлера для Голубкиной

Как отметил фигурист, у него ладошки вспотели перед первыми съемками.

Фигурист Алексей Ягудин в студии шоу «Алена, блин!» вспомнил свои первые съемки в программе «Добрый вечер, Москва!» на «ТВ Центре», которую он вел с актрисой Ларисой Голубкиной.

«Я вспомнил, как мне предложили с Ларисой Васильевной Голубкиной вести «Добрый вечер, Москва!» на «ТВ Центре». Я пришел, и у меня от страха ладошки вспотели. А потом ручкам было очень холодно. Но надо было пробовать, потому что мне интересно. Я думал, что Лариса Васильевна такой гранд. Сейчас выйдет и все мне покажет». Алексей Ягудин

Как отметил Ягудин, Голубкина ходила по студии и говорила: «Кто здесь? Кто здесь?» «Я так присел и подумал: «Так, а действительно, кто здесь?» Она первый раз с ухом работала. Вот так два нереально профессиональных человека встретились. Я предложил ей суфлера, но мне сказали, что она плохо видит», — заявил Ягудин.

Напомним, что шоу «Добрый вечер, Москва!» на «ТВ Центре» Алексей Ягудин и Лариса Голубкина вели два года — с 2008 ро 2010 годы.

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