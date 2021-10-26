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Поет, цветет, стройна и прекрасна: как сейчас выглядит 81-летняя актриса Лариса Голубкина

Звезда «Гусарской баллады» вышла в свет в черном силуэтном платье.

Поет, цветет, стройна и прекрасна: как сейчас выглядит 81-летняя актриса Лариса Голубкина
Лариса Голубкина с Марком Захаровым. Фото: Global Look Press

Актриса театра и кино, вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина стала гостей на светском вечере у Нелли Кобзон накануне. Звезда «Гусарской баллады» и фильма «Трое в лодке, не считая собаки» сразила своим моложавым видом и вокальным талантом стилиста Аллы Пугачевой Игоря Гуляева. Он показал, как сейчас выглядит 81-летняя Лариса Голубкина.

Звезда появилась на светском рауте в черном силуэтном платье, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру. Легкий макияж с красивым румянцем, эффектная укладка – и с фотографии смотрит помолодевшая и цветущая актриса.

Лариса Голубкина с друзьями
Лариса Голубкина с друзьями. Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial/

Голубкина не просто отметилась на вечеринке, но и исполнила дну из музыкальных композиций. Задор в голосе и энергия, которые проявились во время пения, свидетельствуют, что Лариса Ивановна по-прежнему полна сил.

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