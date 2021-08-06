«Что я буду лезть не в свои сани»: Голубкина оценила слухи, что родила дочь от Баталова

Как отметила актриса, все это похоже на какую-то бредятину.

Известная советская актриса Лариса Голубкина назвала бредятиной слухи, что она родила дочь от актера Алексея Баталова. По ее словам, журналистам должно быть стыдно, что они звонят с подобными расспросами к пожилой женщине.

Как отметила мать актрисы Марии Голубкиной, кому-то просто что-то ударило в голову. Также она поинтересовалась у журналистов, платят ли им деньги за распространение подобных слухов.

«Какая-то пустота, так глупо. Зачем вы поддерживаете это? Зачем мне опровергать то, что ко мне не имеет никакого отношения. Что я буду лезть не в свои сани». Лариса Голубкина

Ранее бывший администратор в «Москонцерте» Нина Федорова говорила, что Лариса Голубкина в молодости была возлюбленной Алексея Баталова. Якобы человек, которого сегодня называют отцом Марии Голубкиной, режиссер Николай Щербинский-Арсеньев, на самом деле просто пустил пожить к себе актрису, сообщает news.ru.

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