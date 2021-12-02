«Не считаю, что мне надо извиняться»: Ягудин – о своих обидных словах про Плющенко

Как отметил фигурист, сейчас они нормально общаются.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Алена, блин!» заявил, что не собирается извиняться перед своим коллегой Евгением Плющенко.

«Я не считаю, что мне надо извиняться за мои слова. Я знал ряд моментов, как все происходило. Я про отбор на Олимпиаду 2014 года. Любому человеку важно закончить то или иное действие. Человек не знает, когда надо остановиться». Алексей Ягудин

По словам Ягудина, спорт – это тяжелая ноша. «Мы с женой Жени Яной Рудковской сейчас нормально общаемся. Мы особо и не ссорились. Женя — гениальный спортсмен. Как спортсмен он гениальная личность. Как человек – не знаю», — заявил Алексей Ягудин.

Ранее жена Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская говорила, Алексей Ягудин — гнилой человек. Она не понимает, почему фигурист до сих пор не извинился перед ее мужем.

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