«Пишут, что мы рассорились из-за денег»: Мясников объяснил, почему ушел из «Уральских пельменей»

Как отметил юморист, никто и ни с кем не конфликтовал.

Шоумен Вячеслав Мясников объяснил, почему ушел вместе со своим другом Андреем Рожковым из шоу «Уральские пельмени» несколько лет назад.

«Многие пишут, что мы рассорились из-за денег. Никто ни с кем не рассорился. Мы ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом из двадцати человек, когда у каждого по одной фразе в концерте. И так как у нас с Андреем Рожковым очень много номеров и они по большей части все смешные, нам хочется гораздо больше проявлять себя на сцене». Вячеслав Мясников

Как отметил Мясников, в «Уральских пельменях» появились новые звезды. Им сейчас надо набраться опыта на гастролях. Поэтому сейчас вместе с ним и Рожковым на гастроли ездит Артем Пушкин. С основным составом шоу ездят Ксения Корнева и Роман Постовалов, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Мясников и Рожков организовали свое отдельное шоу «Ваши пельмени». При этом во время концертов в Екатеринбурге, а также для записей для канала СТС они присоединяются к основному составу шоу.

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