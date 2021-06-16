«Сейчас уметь петь необязательно»: Мясников из «Уральских пельменей» раскритиковал Премию Муз-ТВ

Как отметил шоумен, в моде в последнее время «дебилоидные танцы».

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram раскритиковал престижную российскую Премию Муз-ТВ. Как отметил юморист, в соцсети он нередко выкладывает патриотические песни собственного сочинения, красивые «умные» фотографии. Но это никому из его пользователей не интересно. В моде, как он считает, лишь «дебилоидные танцы».

В качестве «иллюстрации» он опубликовал фрагмент ролика, на котором танцует со своим коллегой Андреем Рожковым под хит «Черепашка» певицы Натали.

«Вообще, в этих нарядах я и Андрей должны были победить на Премии Муз-ТВ, так как сейчас уметь петь необязательно. Чтобы победить в наше время на музыкальных конкурсах будь то, Евровидение или что-то похуже, Муз-ТВ, нужно выглядеть именно вот так для победы». Вячеслав Мясников

Напомним, что премия Муз-ТВ, которая состоялась несколько недель назад, обернулась чередой громких скандалов с участием звезд шоу-бизнеса. Отголоски слышны до сих пор.

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