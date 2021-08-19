«Мы были разными людьми»: Светлана Рожкова объяснила, почему рухнул ее первый брак

Как отметила юмористка, у них были совсем разные задачи в этой жизни.

Артистка Светлана Рожкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем музыкантом Андреем Богдановым.

«Я училась в творческой эстрадной мастерской, когда познакомилась со своим первым мужем. Он был там музыкантом. И что-то такое завязалось. Дружба, потом любовь. Мои родители уже после свадьбы узнали, что мы муж и жена. У нас родилась дочь Яночка. Она уже сама сейчас замужем. Переводит с других языков художественную литературу. Андрей был на четыре года старше меня». Светлана Рожкова

Как отметила Светлана Рожкова, любой человек привыкает к слабостям и недостаткам другого человека, но всему есть предел.

«Я вовремя поняла, что не стоит продолжать эти отношения. Мы были разными людьми. У нас разные задачи в жизни. Не надо было ему вообще на мне жениться. Он не хотел жить в этой стране. Как только можно стало уехать, так он сразу отправился в Америку, но там его жизнь не сложилась», — заметила Светлана Рожкова.

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Напомним, что Светлана Рожкова – заслуженная артистка России. Этого звания она была удостоена в 1996 году.

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