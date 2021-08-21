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«Вот такое лето у нас»: Андрей Рожков из «Уральских пельменей» вырастил виноград на даче

Шоумен похвастался урожаем на своем участке.

«Вот такое лето у нас»: Андрей Рожков из «Уральских пельменей» вырастил виноград на даче
Андрей Рожков. Фото: Globallookpress.com

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram разместил забавную видеозапись. На кадрах он находится на своем участке. При этом у юмориста около дома вырос самый настоящий виноград, что удивительно для Среднего Урала. Надо заметить, что на Урале нынешнее лето выдалось очень жарким. Судя по всему, именно поэтому Андрею Рожкову удалось вырастить виноград.

«Вот такое вот лето у нас на Урале. Второй год. Что происходит – непонятно».

Андрей Рожков

Ниже под видео он сделал запись: «Лето на Урале! Всем хороших выходных!»

«Лето у вас отличное, урожайное», «Сорт «Изабелла» вырос», «Я тоже хочу такое лето», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Рожков несколько лет назад «откололся» от основного состава «Уральских пельменей». Они сейчас выступают вдвоем в Вячеславом Мясниковым. При этом на концертах в Екатеринбурге звезды юмористической команды присоединяются к основному составу.

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Андрей РожковВячеслав МясниковНовости googleСредний Уралшоу "Уральские пельмени"