«Леша – это моя любовь»: Подкаминская рассказала о своих теплых чувствах к Ягудину

Как отметила актриса, их знакомство состоялось еще на «Ледниковом периоде».

Актриса Елена Подкаминская призналась в своих чувствах к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину.

«Леша – это моя любовь. Мы с ним познакомились еще на «Ледниковом периоде». Он так поддерживал. Мало кто так может. Еще Максим Маринин и Сергей Жилин». Елена Подкаминская

Как отметила Елена Подкаминская, Алексея Ягудин давал ей советы из фигурного катания. Она же делилась с ним актерским мастерством. По словам Елены Подкаминской, у них все замечательно, приятно и комфортно в отношениях, сообщает портал wmj.ru.

Напомним, что Елена Подкаминская – известная российская актриса театра и кино. В этом году ей исполнилось 42 года.

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