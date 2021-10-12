Стройнят, скрывают лишнее: Подкаминская появилась на шоу в брюках-хите этого сезона

О тренде на такие модели ранее рассказывала на телевидении Эвелина Хромченко.

Елена Подкаминская стала гостьей проекта Первого канала «Вечерний Ургант». Актриса пришла на съемки в брюках, которые Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» называла хитом этого сезона.

Их характерная особенность – значительная ширина и длина штанин, которые буквально волочатся по полу. Кроме того, они имеют стильные лампасы. Такие модели, по словам эксперта моды, отлично вытягивают ноги, скрывают под собой лишний вес, если он имеется.

Кроме того, эти брюки универсальны – они хорошо смотрятся практически на всех типах внешности и на любой фигуре. Хромченко советовала не игнорировать этот тренд из-за их непрактичности – способности мараться, ведь женщины должны себя баловать.

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