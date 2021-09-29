Не «рванье», а тренд: Подкаминская вслед за Королевой облачилась в состаренный по моде джемпер

Все чаще модники и модницы стали наряжаться в жакеты, пиджаки, кофты, брюки и юбки с дырочками, распущенными нитями и потертостями, поддерживая тренд на небрежность и состаренность.

больше по теме Такими восхищался Рогов: невестка Орбакайте отметилась на прогулке в трендовых сапогах цвета песка из замши Алена Краснова составила тотальный лук в светлых тонах.

Даже знаменитый стилист Александр Рогов появлялся на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» в брючном костюме из вельвета, сплошь усыпанном дырочками. Актриса Ирина Пегова также поддалась модному течению, представ в «ветхом» вязаном костюме у фортепиано.

Не отказала себе в удовольствии приобрести модную вещицу и Наташа Королева, она нарядилась на прогулку по Крекшино в малиновый джемпер. Низ актуальной кофты украшала бахрома из специально распущенных нитей.

Теперь точно в такой же «рваной» кофте вышла на прогулку звезда «Кухни» Елена Подкаминская. Единственное отличие — артистка выбрала джемпер зеленого цвета, сочетав его с джинсовыми мини-шортами, бейсболкой и сандалиями с розовыми носками. Носить носки с летней обувью тоже, к слову, ранее советовал Александр Рогов.

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