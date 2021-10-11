Подкаминская у Урганта показала новую аккуратную стрижку и тонкую талию в корсетном алом топе

Звезда снялась в новом сериале СТС, который, возможно, станет не менее популярен, чем «Кухня».

Елену Подкаминскую российские зрители полюбили после сериала «Кухня», где она запомнилась красивой, хрупкой, яркой, с копной волнистых волос.

Почти ровно такой же звезда появилась на шоу Первого канала «Вечерний Ургант», подчеркнув свою изящную фигуру корсетным алым топом с открытыми плечами, демонстрируя и без того тонкую талию. Удивительно, но артистка как-то призналась перед своими поклонниками в личном блоге, что сильно комплексовала в детстве из-за своей худобы, считая ее излишней. Сейчас же она совсем иного мнения.

На «Вечернем Урганте» зрители были рады увидеть свою любимицу, в которой, пожалуй, со времен «Кухни» изменилась лишь прическа. Ее волосы стали гладкими и уложенными в прямую аккуратную стрижку. Анонс программы сделали в аккаунте Instagram проекта.

Передача, где знаменитость расскажет о своей новой роли в сериале СТС «Жена олигарха» выйдет в эфир 11 октября в 23.35 на Первом канале.

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