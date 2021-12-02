Новогоднее настроение: Макеева с мужем нарядились в одном стиле и пустились в пляс в торговом центре

Недавно актриса Анастасия Макеева выпустила собственный бренд уходовой косметики для волос и лица. Кроме того, актриса купила несколько квартир в Турции, чтобы развиваться в сфере строительного бизнеса. К новому году звезда подходит с новыми идеями и планами.

В своем инстаграме она показала, что проводит свободное время с любимым мужем. Анастасия и Роман Мальков нарядились в одном стиле – в свитеры с «новогодним» принтом и пустились в пляс в торговом центре.

Напомним, актриса и бизнесмен-строитель познакомились в прошлом году на даче у звезды. В мае они сыграли свадьбу в Крыму и обвенчались.

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