«Новогоднего настроения»: Макеева устроила сказочную фотосессию с мужем и пасынком

Анастасия Макеева и Роман Мальков недавно вернулись из Турции, где у них есть уже несколько квартир, в Москву. Актриса принимает участие в предпраздничных концертах и спектаклях. В череде забот звезда театра не забыла устроить праздничную фотосессию.

Как проходил процесс съемки, она показала в своем инстаграме.

«Немного вам новогоднего настроения в ленту. Делитесь мыслями, как будете встречать Новый год? Какие подарки готовите? Когда будете наряжать елку?» — написала Макеева.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Мальков требует от бывшей жены алименты на старшего сына в размере 16 тысяч рублей. С апреля 16-летний Андрей живет с ним и мачехой в Москве.

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