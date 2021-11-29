«Они так похожи»: Макеева показала трогательные кадры своих и Малькова родителей

В День матери многие артисты поделились со своими фанатами кадрами с мамами. Не осталась в стороне и Анастасия Макеева. В своем инстаграме актриса показала кадры, на которых запечатлела своих родителей и родителей Романа Малькова.

«Мамулечки, какие вы замечательные. Мы гордимся вами и любим бесконечно. Это видео сделано в первый день знакомства наших родителей, и какое было счастье за ними наблюдать. Они так похожи, словно знают друг друга многие годы. Открытые, доброжелательные, заботливые, простые, любимые! С праздником, наши мамочки! Любим вас и дорожим вами! Когда вы улыбаетесь, мы спокойны», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия и Роман познакомились в прошлом году на даче у звезды. В мае этого года влюбленные сыграли пышную свадьбу в Крыму.

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