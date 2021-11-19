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«Два концерта в день»: Макеева в силуэтном мини-платье позировала в Кремле

Снимком артистка поделилась в своем инстраграме.

«Два концерта в день»: Макеева в силуэтном мини-платье позировала в Кремле
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Недавно Анастасия Макеева перебралась в Турцию. В Аланье актриса купила несколько квартир и с головой погрузилась в строительный бизнес. Ранее она заверяла своих фанатов, что сцену и театр не оставит.

Накануне актриса отметилась в Кремлевском дворце, где состоялась запись двух концертов. В своем инстаграм она поделилась снимками. Для выхода на сцену актриса выбрала силуэтное мини-платье.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

«А ну как, два концерта в день?» — написала Макеева.

Добавим, в этом году актриса вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Их встреча произошла в прошлом году на даче у звезды.

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