«Два концерта в день»: Макеева в силуэтном мини-платье позировала в Кремле

Недавно Анастасия Макеева перебралась в Турцию. В Аланье актриса купила несколько квартир и с головой погрузилась в строительный бизнес. Ранее она заверяла своих фанатов, что сцену и театр не оставит.

Накануне актриса отметилась в Кремлевском дворце, где состоялась запись двух концертов. В своем инстаграм она поделилась снимками. Для выхода на сцену актриса выбрала силуэтное мини-платье.

«А ну как, два концерта в день?» — написала Макеева.

Добавим, в этом году актриса вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Их встреча произошла в прошлом году на даче у звезды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.