«Как будто я Водяной»: Саша Черно из «Дома-2» вновь сменила имидж, нарастив светлые локоны

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно обожает занимается апгрейдом своего внешнего вида.

А так как самая простая из метаморфоз — это смена прически, то со своими волосами Саша Черно экспериментирует довольно часто.

Еще недавно она ходила с короткой стрижкой. Затем нарастила черные локоны до ключицы и выбрила висок.

А накануне Саша Черно решила превратиться в длинноволосую диву. Правда, по признанию самой экс-участницы «Дома-2», с наращенными локонами она сама у себя вызывает ассоциации с нечистой силой, а именно, с Водяным — как этот персонаж изображали в мультфильме «Летучий корабль».

С новой прической Саша Черно предстала на видео в сторис микроблога.

«Ну, что? Как вы думаете, на сколько меня хватит? — говорит в кадре Саша Черно. — Я решила, видите, сделать прям амбре. Очень длинные красивые. Я не могу сказать, что меня это как-то увеличивает… Обычно, когда я делаю, я кажусь себе, как будто я Водяной. Но в этот раз мне все очень сильно нравится. Что скажете? Я очень надеюсь, что я их не обрежу через неделю. Правда!»

Зря, конечно, Саша Черно сказала про Водяного. В Сети уже подхватили это прозвище и именно под ним паблики размещают фото обновленной Саши Черно с длинными волосами.

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