«Надь, ну что? Ты довольна?»: Навка засняла дочку в дутом пуховике и шапочке с медвежонком

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она уже давно завершила карьеру, но продолжает выходить на лед, так как создает красочные постановки. Также Навка порой тренирует свою дочку Надежду.

Девочка пошла по стопам мамы и тоже занимается фигурным катанием. Она уже приносит домой медали. Семилетняя малышка в этом году пошла в школу, но у нее есть и дополнительные занятия.

Накануне Надежда завоевала первое место на соревнованиях. Ее поддерживала мама, которая расстраивается, когда ее ребенка не оценивают по-достоинству. Но на этот раз все были счастливы.

Фигуристка засняла дочку, которая шла по улице с грамотой и подарками. Девочка была в черном дутом пуховике и белой шапке с медвежонком. Кроссовки дополнили ее теплый образ.

«Надь, ну что? Ты довольна? Грамота, Первое место, подарков куча! Молодчинка! Самый главный приз какой, Надь? Газировка! А какие следующие соревнования?» — спросила Навка. «Первенство Московской области», — пояснила Надежда.

Поклонники восхитились маленькой спортсменкой. Многие отметили, что она похожа на маму.

«Какие молодцы, труженицы, заслужили!», «Какая красивая», «С мамиными глазами и ножками», «Молодец, Надюша, все таки постаралась, упорная девочка», «И дисциплина с режимом, и прекрасная фигура. Татьяна тому пример, как старшая сестра своим дочерям выглядит», — прокомментировали пост подписчики.

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