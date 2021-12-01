Советовала Хромченко: Топурия выбрала карамельное пальто двубортного кроя и брюки макси

Кети Топурия представила свой новый лук подписчикам в Instagram. Певица облачилась в двубортное пальто карамельного оттенка и широкие брюки утрированной длины черного цвета.

Звезда обладает стройной фигурой, однако она подобрала вещи, которые не только в тренде, но и делают визуально фигуру более компактной. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» Первого канала.

Происходит это за счет двух рядов пуговиц, которые собирают фигуру в более узкие рамки. А что касается широких брюк, то в них, считает стилист, не видно вообще, в каком весе их хозяйка. Впрочем, они хорошо сидят на любых фигурах.

Также Эвелина Хромченко замечала, что светло-коричневые тона сейчас тоже очень актуальны. Они идут многим типам внешности и освежают цвет лица.

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