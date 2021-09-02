Купить можно за бесценок: какие сумки рекомендовала Хромченко этой осенью

Вязаные сетки-авоськи опять на новой волне популярности, а это значит, что цена на них начала порой переходить пороги разумного. Как поддержать актуальное течение и при этом не сильно раскошелиться, рассказала Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала.

Стилист посоветовала обратиться к сумкам-сеткам, которые вяжут различные общества слепых. Стоят они обычно символически, а при разумном подходе могут превратиться в стильный аксессуар.

«Нынешний сезон очень приветствует авоськи, но женщины не решаются их приобрести, потому что выглядит эта сумка, как конкретная авоська, а стоит каких-то космических денег. Я вам дам рецепт — слабовидящие люди в нашей стране очень активно плетут эти сумки и достаточно давно, продавая по очень хорошей цене. Вы можете вставить в такую сумку свою любимую сумочку, можете положить туда пакет, чтобы использовать этот объект, как сумку. То есть вы сами можете скомпоновать модную сумку», — прокомментировала Эвелина.

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