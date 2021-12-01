«Аквамама»: беременная жена Саши Задойнова обтянула объемный животик в закрытом купальнике

Несмотря на то, что забеременеть жене Саши Задойнова Ксении было непросто, свое прекрасное положение она переносит довольно легко.

Ксения Задойнова ведет активную жизнь, она работает, ведет микроблога и даже успела купить квартиру в Москве на стадии строительства, оформив ее в ипотеку.

Во время беременности Ксения также уделяет внимание занятиям спортом. Будущая мама регулярно ходит в бассейн, где посещает специальные занятия для беременных, которые помогают поддерживать организм в тонусе.

В сторис микроблога беременная жена Саши Задойнова поделилась коротеньким видео, на котором предстала в слитном купальнике и шапочке для плавания. Ксения Задойнова покрасовалась перед камерой, показывая, какой большой у нее уже стал животик.

«Аквамама. Тренировка по плану», — подписала видео Ксения Задойнова.

Перед этим, общаясь с подписчиками, будущая мама рассказала, что срок беременности у нее 29 недель, а предполагаемая дата родов – 23 февраля.

Ксения Задойнова, напомним, ждет первенца, а для ее мужа ребенок будет третьим по счету. У Саши Задойнова есть две дочери от предыдущих отношений.

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