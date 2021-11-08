«Можно это сделать дистанционно»: беременная жена Саши Задойнова из «Дома-2» купила квартиру в Москве

Бывшие участники «Дома-2» и шоу «Спаси свою любовь» Саша Задойнов и его жена Ксения после ухода с проекта живут в Сочи.

Но как выяснилось, у пары, точнее у беременной жены Задойнова, есть недвижимость в Москве.

Ксения Задойнова рассказала в микроблоге, что умудрилась стать обладательницей жилья в столице в разгар пандемии коронавируса.

«Я не в состоянии была лететь в другой город и искала пути, как можно это сделать дистанционно», — поделилась Ксения Задойнова.

В столице беременная Ксения Задойнова сумела найти специалиста, который помог ей все сделать удаленно.

«Она подобрала самый достойный вариант, который меня устроил и по цене, и по локации, а также договаривалась с застройщиком по поводу скидки. После мы утвердили банк, где также она помогла с ипотекой и хорошей процентной ставкой», — рассказала Ксения Задойнова.

Подписчиков будущей мамы немного смутило то обстоятельство, что Ксения вместо «мы» говорит везде «я».

Впрочем, для многих ответ очевиден — судя по всему, Саша Задойнов сейчас занят погашением долгов по алиментам, которые он накопил до встречи с Ксенией. И все текущие финансовые вопросы его беременная жена решает самостоятельно.

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