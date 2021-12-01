Подошла к гробу мужа, а после спустилась в первый ряд: вдова Градского беззвучно плакала на его похоронах

Безутешную Марину Коташенко во время прощания поддерживала подруга семьи.

Первого декабря состоялась церемония прощания с известным музыкантом Александром Градским, которого не стало 28 ноября.

По просьбе вдовы маэстро, 37-летней Марины Коташенко, прощание в театре «Градский Холл» было закрытым. Камеры внутрь не пустили. Снимать можно было только на улице.

Вдова Александра Градского на церемонию прощания пришла в сопровождении охранника. Марина Коташенко сразу подошла к гробу мужа, а затем спустилась в первый ряд и начала беззвучно плакать.

Как сообщают присутствовавшие на прощании журналисты «Комсомольской правды», Марину Коташенко утешала подругу семьи. Она обнимала Марину, но как только вдова оставалась одна, она вновь начинала плакать. Было видно, как трясутся ее плечи.

Напомним, Марина Коташенко прожила вместе с Александром Градским 18 последних лет его жизни. Но только за месяц до смерти музыкант вступил в официальный брак с возлюбленной. Это произошло по ее настоянию.

У Марины Коташенко и Александра Градского два сына семи и трех лет.

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