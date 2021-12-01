Прощание с мэтром: гроб с телом Александра Градского утонул в цветах на сцене его любимого театра

Гроб с телом музыканта и композитора Александра Градского буквально утонул в цветах на сцене его театра — «Градский холл», сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Прямо на сцене театра можно было увидеть огромное количество венков. Многие поклонники в зале не могли сдержать своих слез на прощании с любимым музыкантом. В театре было много тех, кто с семидесятых годов прошлого века без ума от творчества мэтра.

В зале также можно было увидеть звезд отечественной эстрады: Пелагею, Григория Лепса, Леонида Агутина, Александра Розенбаума, Сергея Мазаева и многих других.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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