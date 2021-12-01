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Прощание с Александром Градским: поклонники музыканта читают стихи у входа в театр

Многие люди признаются, что для них музыкант был кумиром с семидесятых годов прошлого века.

Прощание с Александром Градским: поклонники музыканта читают стихи у входа в театр
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Поклонники музыканта Александра Градского читают стихи у входа в его театр, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Ольга Гаврилина
Ольга Гаврилина. Фото: Ольга Храбрых

К примеру, одной из таких стала Ольга Гаврилина. Она рассказала, что слушает Александра Градского с семидесятых годов прошлого века. Ольга прочитала несколько стихов мэтра.

Михаил и Елена Сердюковы
Михаил и Елена Сердюковы. Фото: Ольга Храбрых

Чета Михаила и Елены Сердюковых приехала специально в Москву на прощание с Александром Градским из Красноярска. Их дочь занимается вокалом. Сами они с семидесятых годов прошлого века без ума от творчества мэтра.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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