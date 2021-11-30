СМИ: молодая возлюбленная заставила умирающего Александра Градского жениться на ней

По утверждению свидетеля отношений Александра Градского и Марины Коташенко, именно она стала инициатором вступления в официальный брак.

Ныне покойный Александр Градский последние 17 лет жил в гражданском браке с красавицей-моделью Мариной Коташенко.

В этом союзе родилось двое детей. Александр Градский не спешил вступать в официальные отношения со своей избранницей, считая их ненужной формальностью.

Ведь он любил и обеспечивал Марину Коташенко и наследников и без печати в паспорте.

После его смерти стало известно, что Александр Градский и Марина Коташенко все-таки стали мужем и женой, зарегистрировав официальный брак. Эта информация появилась накануне со ссылкой на окружение звездной пары.

Но как выяснилось, инициатором похода в ЗАГС стал вовсе не умирающий Александр Градский. На оформлении отношений по закону настояла Марина Коташенко.

Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на анонимный источник, близкий к звездной паре.

Александр Градский же просил Марину Коташенко повременить – он ссылался на неважное самочувствие, при котором ему было не до визитов в ЗАГС.

Но Марине Коташенко удалось добиться официального бракосочетания. Никакой торжественной церемонии, застолья и гостей, конечно же, не было.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. Прощание с ним состоится 1 декабря и пройдет частным порядком.

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