СМИ: молодая возлюбленная заставила умирающего Александра Градского жениться на ней

Ныне покойный Александр Градский последние 17 лет жил в гражданском браке с красавицей-моделью Мариной Коташенко.
В этом союзе родилось двое детей. Александр Градский не спешил вступать в официальные отношения со своей избранницей, считая их ненужной формальностью.
Ведь он любил и обеспечивал Марину Коташенко и наследников и без печати в паспорте.
После его смерти стало известно, что Александр Градский и Марина Коташенко все-таки стали мужем и женой, зарегистрировав официальный брак. Эта информация появилась накануне со ссылкой на окружение звездной пары.
Но как выяснилось, инициатором похода в ЗАГС стал вовсе не умирающий Александр Градский. На оформлении отношений по закону настояла Марина Коташенко.
Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на анонимный источник, близкий к звездной паре.
Александр Градский же просил Марину Коташенко повременить – он ссылался на неважное самочувствие, при котором ему было не до визитов в ЗАГС.
Но Марине Коташенко удалось добиться официального бракосочетания. Никакой торжественной церемонии, застолья и гостей, конечно же, не было.
Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. Прощание с ним состоится 1 декабря и пройдет частным порядком.
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