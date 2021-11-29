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СМИ: Александр Градский женился на Марине Коташенко за месяц до смерти

По некоторым данным, ныне покойный Александр Градский вступил в официальный брак с моделью, родившей ему двух сыновей.

СМИ: Александр Градский женился на Марине Коташенко за месяц до смерти
Александр Градский. Фото: Global Look Press

Выяснилась важная деталь, связанная с предстоящей дележкой наследства ныне покойного музыканта Александра Градского.

Как оказалось, уже тяжело больной мэтр отвел в ЗАГС свою последнюю любовь, красавицу Марину Коташенко.

Буквально за месяц до смерти Александра Градского пара узаконила свои отношения. И теперь Марина Коташенко — не только вдова и мать двух сыновей Александра Градского, но и наследница его состояния.

Александр Градский и Марина Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press

Марина Коташенко имеет все законные основания претендовать на то, что оставил после себя ее супруг, ныне покойный Александр Градский.

О том, что заболевший музыкант обезопасил Марину Коташенко от неприятностей и женился на ней перед смертью, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на свой анонимный источник из окружения Александра Градского.

Напомним, Марина Коташенко была верной спутницей Александра Градского на протяжении 17 последних лет его жизни. Она полностью посвятила себя любимому мужчине, отказавшись от карьеры модели и актрисы.

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