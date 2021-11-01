«Я уже утеплилась»: Саша Савельева похвасталась плюшевой дубленкой персикового цвета

Саша Савельева является бывшей солисткой группы «Фабрика». Она теперь строит сольную карьеру. При этом певице удается совмещать карьеру и материнство. Вместе с мужем Кириллом Сафоновым она воспитывает сына Леона. После родов она быстро вернулась в форму. Артистка не так давно приняла участие в шоу «Дуэты», где предстала в белоснежном костюме с жилеткой. Даже стилисты отмечают, у нее хорошее чувство стиля.

А вот 1 ноября Саша поспешила купить теплые вещи. Она похвасталась обновками. Певица облачилась в двухстороннюю дубленку с плюшевым мехом. Она не смогла определиться, какой цвет ей больше нравится персиковый или пудрово-бежевый. Артистка покрасовалась перед камерой.

«Я уже утеплилась. Не хочу вылезать! Так тепло, хорошо. Двухсторонняя дубленка — можно носить мехом наружу или кожей. есть такая персикового цвета или беж», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Савельева. Многие сошлись во мнении, что более насыщенный цвет ей больше к лицу. Певицу одарили комплиментами.

«Ох, тоже теперь такую хочу», «Плюшевая красотка», «Очень красивый цвет», «Вам идут такие вещи», «Стиляга наша», «Бесподобный наряд», «Как мне нравится такая дубленка», «Безумно хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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