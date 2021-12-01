В кино с 16 декабря: вышел трейлер новогодней комедии «Елки-8»

Действие фильма развернется в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах.

16 декабря в российский кинопрокат выходит новогодняя комедия «Елки-8». По традиции лента будет состоять из нескольких новелл, которые снимались в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах.

В настоящий момент вышел трейлер этого фильма на платформах TikTok и YouTube.

В ленте снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Антон Богданов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова, Виктор Добронравов и другие.

За постановку фильма отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов («Елки», «Майор Гром: Чумной доктор», «Реальные пацаны»).

Производством фильма «Елки-8» занимались Bazelevs и онлайн-кинотеатр IVI. Кинолента войдет в линейку IVI Originals. Партнером новогодней комедии выступает социальная сеть TikTok.

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