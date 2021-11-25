«Дом Gucci», «Матрица: Воскрешение», «Елки-8» и другие блокбастеры, которые выйдут в кинотеатрах в декабре 2021 года

Близится конец года, и киношники представляют зрителю свои наилучшие работы. А разгуляться действительно есть где. В декабре нас ждут несколько очень громких премьер.

«Охотники за привидениями: Наследники»

Актеры: Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Логан Ким, Селеста О’Коннор, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и другие.

Жанр: фантастика

Эта история про мать-одиночку, которая получает в наследство дом своего отца вместе со старой фермой. С детьми-подростками она приезжает в Оклахому, где мальчики находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Дата выхода: 2 декабря

«Дом Gucci»

Актеры: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие.

Жанр: драма

Пожалуй, это самый ожидаемый фильм декабря. О чем вы думаете, когда слышите фамилию Гуччи? О модном доме, шике и гламуре. Но фамилия была и проклятьем этой знаменитой семьи. Это шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Дата выхода: 2 декабря

«Честный развод»

Актеры: Александр Робак, Агата Муцениеце, Андрей Борисов, Анна Невская, Андрей Федорцов, Юлия Сулес, Сергей Анненков и другие.

Жанр: комедия

Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное — наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи.

Дата выхода: 9 декабря

«Море волнуется раз»

Актеры: Андрей Смоляков, Юлия Ауг, Ольга Бодрова, Валерий Степанов и другие.

Жанр: драма

Это художественный фильм российского режиссера Николая Хомерики, главную роль в котором сыграла Ольга Бодрова. Премьера картины состоялась в сентябре 2021 года на кинофестивале «Кинотавр». Фильм получил главный приз фестиваля, а Ольга Бодрова — награду за лучшую женскую роль.

Главные герои фильма — двое влюбленных, которые прячутся в старом домике в лесу. Однажды они встречают еще одну пару, удивительно похожую на них, и эта встреча оказывается очень важной.

Дата выхода: 9 декабря

«Спенсер»

Актеры: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Джек Нилен, Фредди Спрай, Шон Харрис, Стелла Гонет

Жанр: драма

Фильм расскажет про период, когда брак принцессы Дианы и принца Чарльза только начал трещать по швам. На рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Но играет ли сейчас Диана в игру или она до сих пор не догадывается про Камиллу?

Когда выйдет: 9 декабря

«Матрица: Воскрешение»

Актеры: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис и другие.

Жанр: фантастика

Сюжет «Матрица: Воскрешение» пока не известен. Отсюда и фанатские теории. Некоторые подробности просочились в Сеть, но их недостаточно для понимания сюжета. Есть теория, что это будет приквел, основанный на рассказе Морфеуса в первой части фильма. Персонаж Лоуренса Фишборна поведал Нео о том, что когда-то давно был рожден человек, способный освободить человечество от власти искусственного интеллекта. Этот человек умер, но должен был родиться вновь и он — родился. Получается, создатели ленты отправят нас в прошлое, и мы увидим время, когда Нео был взрослым, а Морфеус — юнцом, которого и обучает избранный.

Дата выхода: 16 декабря

«Елки-8»

Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина и другие.

Жанр: комедия

Главные герои Боря и Женя в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова встретят Новый год в компании родных и близких. Другие роли исполнили Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов. Съемки картины проходили в Перми, Тюмени, Нижнем Новгороде, Саранске, Уфе и некоторых других российских городах.

Дата выхода: 16 декабря

«Зверопой-2»

Роли озвучивали: Мэттью МакКонахи, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Риз Уизерспун, Ник Кролл, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале

Жанр: комедия

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова.

Дата выхода: 23 декабря

«Чемпион мира»

Актеры: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Михаил Тройник и другие.

Жанр: драма

Это наш ответ «Ходу королевы». Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Дата выхода: 30 декабря

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