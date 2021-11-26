В восьмых «Елках» появятся Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Король поп-эстрады сыграл обычного охранника. Хотя и не совсем обычного.

В новом фильме «Елки-8», который выйдет в кинотеатрах к Новому году (премьера — 16 декабря 2021-го), кроме Ивана Урганта и Сергея Светлакова, появятся также Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

Популярная певица сыграет саму себя. По сюжету одной из новелл она прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка. 35-летняя артистка отметила, что ни секунды не раздумывала, когда получила предложение появиться в новогоднем фильме.

«Каждый декабрь мы ждем «Елки» уже много-много лет, и для меня стало большой честью «оставить след» в такой легендарной франшизе. Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. И мы вместе со съемочной группой «Елок» самыми первыми встретили Новый год, уже 30 августа у нас был снег, елка и новогоднее настроение, которое, уверена, обязательно передастся зрителям фильма», — говорит Бузова.

А вот Киркорову дали побольше поиграть: он исполнил роль грозного охранника, по прихоти судьбы очень похожего на одну российскую суперзвезду.

«Елки» — магическая франшиза, которая заставляет нас верить в лучшее, в чудеса, в конце концов. Сколько раз ходил на «Елки», и обязательно в моей жизни происходило что-то светлое, красивое, чудесное. Мне было очень комфортно работать с молодой командой «Елок». Я люблю работать с молодежью, особенно если ребята — талантливые и креативные, это не дает мне забронзоветь в моем статусе. Это меня омолаживает, и на съемках я помолодел точно лет на двадцать», — признался Филипп.

Добавим, что, кроме своей актерской игры, он подарил фильму саундтрек — композицию под названием «Раненый».

Напомним, в картине также снялись Дарья Мороз, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Александр Робак, Евгений Кулик и другие узнаваемые актеры. Ленту также можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре IVI.

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