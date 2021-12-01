Восхитила Хромченко: дочь Киркорова пришла на «Модный приговор» в наряде в стиле Круэллы

В честь дня рождения Аллы-Виктории на шоу стартовала серия детских выпусков.

В программе «Модный приговор» Первого канала теперь будут показывать выпуски, посвященные не только взрослой, но и детской моде. И начать решили с передачи, посвященной 10-летию дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.

В студию наследница короля российской эстрады пришла в костюме в стиле Круэллы. По словам Филиппа Бедросовича, его дочь является поклонницей одноименного диснеевского фильма.

Кроме того, в честь своей наследницы Киркоров организует после шоу тематическую вечеринку «Мета-гала TrueALLA», где костюм тоже пригодится.

Эвелина Хромченко, увидев вошедших в студию Филиппа Киркорова с Аллой-Викторией и Мартином воскликнула: «Какая красивая семья!» Ведущая похвалила дочь артиста за то, что она не стесняется проявлять себя в костюмах и посоветовала всем детям чудить, пока это позволяет возраст.

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