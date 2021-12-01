Королевский сюрприз! Как Киркоров поздравил свою дочь Аллу-Викторию с днем рождения

Филипп Киркоров не смог присутствовать на 10-летии свой дочки Аллы-Виктории. Как рассказал артист, ему пришлось улететь по делам в Нур-Султан. Однако наследнице он устроил сюрприз, а сын Мартин помог ему в этом.

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Мальчик завязал сестренке глаза и сопроводил ее в холл дома, где Аллу-Викторию ожидала большая коробка. Вскрыв ее, девочка воскликнула: «Круто!»

Внутри наследницу певца ждал роскошный наряд в стиле Круэллы, сделанный на заказ. Алла-Виктория сразу же примерила подарок и с удовольствием покрасовалась перед камерой.

«Девочка моя любимая, с юбилеем тебя! Вот уже 10 лет! Ты такая искренняя, честная, справедливая и целеустремленная! Настоящая! Ты моя TrueALLA! С днем рождения, Алла-Виктория! Люблю тебя! Сюрпризы начинаются… Спасибо Мартину, что выручает меня и вручил мой первый подарок!» — написал певец в личном блоге.

Оказалось также, что Филипп Киркоров устроил для Аллы Виктории и другой сюрприз — пригласил ее на шоу Первого канала «Модный приговор».

«Дисней выпустил очень вовремя фильм «Круэлла», который покорил наши сердца, мы влюбились окончательно и бесповоротно в бунтарку, которая покоряет модный мир. И наш праздник обрел сразу краски этой киноленты, образовав новую героиню TrueALLA», — рассказал Киркоров.

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