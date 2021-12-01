Никита – интеллигенция, Аня – командир: Лазарев показал подросших детей и рассказал об их характерах

Сергей Лазарев, несмотря на разгар учебного года, улетел с дочкой Аней и сыном Никитой в Арабские Эмираты. Певец рассказывал, что его мальчик обгоняет по развитию и уровню образования многих сверстников и вполне мог бы учиться во втором классе, но он все-таки решил отправить его в этом году в первый класс.
Артист не захотел, чтобы ребенок торопил события, кроме того, так у него есть возможность отправляться в путешествия с сыном без ущерба для его знаний.
В личном блоге Сергей Лазарев поделился кадрами с подросшими детьми из отпуска и рассказал об их характерах.
«Отдых с детьми — это, конечно, особый отдых! Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще, она у нас командирша, с характером. Если Никита у нас скромняга, московская интеллигенция, то Аня — из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят!
Наблюдать за их общением и отношением друг к другу — одно удовольствие! Анюта, как и любая младшая сестренка, вечно бежит с криком: «Папа-а-а-а, а вот Никита…» И далее докладывает все, что брат сделал или не сделал. Это умора! Пупсики!» — поведал Сергей Лазарев.
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