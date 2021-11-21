«Как отросли волосы у дочки!»: Лазарев запечатлелся с детьми рядом с домашней новогодней елкой

Сергей Лазарев уже позаботился о праздничном атрибуте и подарках для близких.

Сергей Лазарев уже поставил новогоднюю елочку у себя дома. Как она выглядит артист показал на фото в личном блоге.

Певец запечатлелся рядом с зеленой красавицей в компании дочки Ани и сына Никиты.

«К Новому году готовы! Вроде бы только середина ноября, но в суете современной жизни и безумном ритме работы иногда забываешь вообще обо всем. А для артиста это тем более актуально… Я всегда думал, что елка — важнейший атрибут праздника, ведь именно она создает ту самую непередаваемую атмосферу. Мы уже положили туда первые подарки. Осталось только дождаться Деда Мороза», — рассказал Сергей Лазарев поклонникам.

Подписчики звезды прокомментировали выставленную в Instagram фотографию. Многие заметили, что дети вытянулись и стали более степенными.

«Как отросли волосы у дочки! А сыночек уже жених», «Какие вы красивые, счастья вам», «Как детки быстро выросли, скоро папу догонят», «Какая елочка красивая! Дети, наверное, рады очень», — можно увидеть в блоге Сергея Лазарева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.