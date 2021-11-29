«Пупсики»: Лазарев заснял, как дочка в розовом костюме и кепке с ушками отдыхает с братом в Дубае

Певец устроил для наследников поездку в мечеть шейха Зайда. А теперь он привез их в роскошный отель.

Сергей Лазарев давно стал популярным артистом. Он выступал на «Евровидении» два раза. Теперь певец все чаще ведет разные шоу и выступает в качестве судьи. При этом он не перестает выпускать хиты.

Но на первом месте у Сергея семья. Он растит двоих наследников, которых для него родили суррогатные мамы. Сын Никита в этом году пошел в школу, а вот дочка Анна лишь недавно отметила трехлетие.

Недавно Лазарев устроил себе отпуск. Он приехал в ОАЭ с детьми. На днях певец показал, как сводил малышей в парк развлечений. Там они смогли покататься на аттракционах и увидеть дома персонажей из мультфильмов.

А вот накануне артист увидел достопримечательность Абу-Даби — мечеть шейха Зайда. Там Сергей предстал в одежде, как у местных жителей. Он также заснял малышей среди белоснежных колонн. Он признался, что наследники не поняли, где были.

Теперь Лазарев привез их в Дубай в фешенебельный отель. Он выбрал номер с видом на бассейн. Потом певец заснял, как дочка в розовом костюме и кепке с ушками веселится с братом.

«Пупсики соскучились», — отметил он.

Поклонники одарили комплиментами детей. Многие отметили, что они очень похожи на папу. «Какие хорошенькие», «Просто зайчики», «Сладкая Анечка», «Ну просто прелесть! Какие светлые детки», — стали писать пользователи Сети.

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