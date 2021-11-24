Счастливая команда в шортиках: Сергей Лазарев отметился с детьми в аквапарке

Музыкант улетел на отдых в Дубай с Никитой и Аней.

Сергей Лазарев в этом году отдал сына Никиту в школу. Обычно родители в первый год занятий внимательно следят, чтобы дети регулярно посещали уроки и хорошо учились. Но певец сразу рассказал поклонникам, что его наследник отличается своими знаниями от многих сверстников.

На тестировании в школе Никите предложили пойти во второй класс, минуя первый, но Сергей Лазарев отказался, решив, что мальчику будет комфортнее с ребятами его возраста, да и вообще не захотел торопить события.

Зато теперь его сын может с чистой совестью пропускать занятия в школе ради общения с папой и сестрой Аней в теплых странах. Этой осенью Сергей Лазарев уже свозил детей в Турцию, а сейчас наслаждается теплом и солнышком в Дубае.

В личном блоге певец рассказал, что очень доволен выбранным пятизвездочным отелем, на территории которого есть собственный парк аттракционов и аквапарк, там он запечатлел своих наследников.

Веселая команда в белых футболках и шортах явно была довольна навалившемся на них счастьем. Малыши с улыбкой приняли предложение отца поскорее раздеться и порезвиться в воде.

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