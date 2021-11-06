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«Ради таких ангелов»: Иосиф Пригожин поделился фотографией малышки Селин

Муж певицы Валерии запечатлел внучку во время сна.

«Ради таких ангелов»: Иосиф Пригожин поделился фотографией малышки Селин
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на личной странице в Instagram свежее фото внучки Селин. Девочка сладко спала в своей кроватке рядом с игрушечным зайцем.

Селин сложила две ладошки вместе и уткнулась носиком в них. Сиреневый заяц с розовым бантиком лежал рядом. Длинное ухо игрушки падало прямо на головку малышки. Но Селин это вовсе не мешало.

Иосиф Пригожин восхитился крепким сном внучки. Знаменитость отметил, что девочка заставляет его радоваться каждому новому дню.

«Ради таких ангелов стоит жить», – заявил Пригожин.

Селин Шульгина
Селин Шульгина. Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif

«Как Вы любите детей, как приятно», «Внуки – это такое счастье. А любовь к ним еще больше, чем к детям», «Боже, как мило», «Самый сладкий сон», «Пупсик маленький», «Сон принцессы», – прокомментировали фолловеры снимок наследницы Арсения Шульгина.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин рассказал, зачем ему гражданство Израиля. Продюсер уверяет, что ему необходимо ездить в гости к родительнице.

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