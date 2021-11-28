«Главная святыня»: Валерия поздравила 83-летнюю родительницу с Днем матери

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Валерии полилась фотография артистки вместе с ее мамой Галиной Николаевной. Таким способом знаменитость поздравила родительницу с Днем матери.

Валерия показала жизнерадостную мамочку в васильковом наряде. Сама артистка позировала рядом с родительницей в голубом платье с растительным принтом.

«Для меня с детства восьмое марта был маминым праздником гораздо больше, чем просто женским, но замечательно, что мы стали отмечать теперь еще и День матери. Мама — главная святыня человека. Пусть нашим мамочкам живется легко и радостно, пусть будут всегда здоровы и остаются с нами долго-долго. С праздником вас, все мамы страны!» – написала Валерия под фото.

«Какая красивая мама», «С праздником вас, Валерия. Наши мамы, наши женщины – самые красивые, самые любимые», «Огромное счастье, что ваша мама рядом», – присоединились к поздравлению Валерии ее поклонники.

Напомним, ранее Валерия высказалась после смерти Александра Градского. Певица отметила, что эстрада лишилась талантливейшего человека.

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