Киркоров о смене имиджа: «Надо было положить конец разговорам о том, что я лысый»

В одном из интервью 54-летний певец Филипп Киркоров прокомментировал, почему в 2021 году выбрал короткую стрижку и покрасил волосы в белый цвет.

«Я за эти годы часто менялся: был и без волос, был и с длинными волосами, и с короткими. Жанр у меня такой. Однообразие мне скучно. Мне захотелось в белый цвет перекраситься, чтобы освежить себя. И вообще, за время пандемии захотелось сбросить немножко вес, сделать короткую стрижку», — поделился поп-король отечественной эстрады.

Филипп Бедросович не знает, сколько будет носить такую стрижку, но пока ему комфортно именно с ней. Но кроме красоты, элегантности и более легкого внешнего вида, у него была еще одна причина изменить имидж.

«Надо было положить конец всем разговорам о том, что я лысый, что у меня парики. Никогда этих париков не было, это были мои кудри, — цитирует Киркорова издание OK Magazine. — Сейчас все пишут: «Верните кудри!» Верну я кудри, если захочу: белые, рыжие, розовые, зеленые — посмотрим, как захочется».

Какими еще эпатажными стрижками отметился популярный певец — читайте в материале Teleprogramma.pro.

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