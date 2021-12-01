«Шубы отдала в секонд-хенд»: Малинина в модном пуховике-дутике вышла на променад по Лондону

Семья Александра и Эммы Малининой давно живет в Европе.

Несколько лет назад семья народного артиста Александра Малинина перебралась жить в Мюнхен. Певец объяснил, что сделал это ради детей Фрола и Устиньи, дабы они смогли расти и развиваться вне пристального внимания публики.

И хотя в Европе достаточно тепло, у Эммы Малининой, жены музыканта, собралась целая коллекция шуб, большинство из которых она приобрела еще живя в России. Накануне она сделала разбор своего гардероба и избавилась от ненужных вещей.

«Шубы почти не использую. Недавно все разом с радостью (и выгодно) отдала в один хороший секонд-хенд. Подруга посоветовала, здесь это очень популярно. Все они покупались давно, когда было модно. Для особых случаев оставила несколько уникальных моделей, таких как шуба Fendi, надевала ее на бал дебютанток Tatler», — рассказала в личном блоге Эмма Малинина.

Жена Александра Малинина продемонстрировала поклонникам, в каком виде она выходит на улицу, запечатлевшись в модном пуховике-дутике с лакировкой черного цвета и в кожаной серой юбке.

Эмма Малинина позировала в Лондоне, где обучается ее дочь Устинья в Королевской академии музыки и мечтает о карьере оперной звезды.

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