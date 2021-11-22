«Еще один тур»: Устинья Малинина рассказала о новом достижении своей жизни в Лондоне

Младшая дочь Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. Она решила пойти по стопам отца и выбрала Королевский колледж музыки. Периодически звездная наследница участвует в различных музыкальных конкурсах. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
«Дорогие друзья. Сегодня вечером я вошла в Финал конкурса «Kathleen Ferrier Junior» (всего 5 человек). Молитесь за меня! Еще один тур и объявят победителей!», — написала Устинья.
Александр Малинин тут же поздравил наследницу.
«Браво, доча! Так держать!» — написал Малинин.
Добавим, на днях Устинья отметит свой день рождения. Ей и брат-двойняшке Фролу, который изучает киноискусство в Мюнхене, исполнится по 21 году.
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