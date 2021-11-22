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«Еще один тур»: Устинья Малинина рассказала о новом достижении своей жизни в Лондоне

Дочь артиста учится в Королевском колледже музыки.

«Еще один тур»: Устинья Малинина рассказала о новом достижении своей жизни в Лондоне
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

Младшая дочь Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. Она решила пойти по стопам отца и выбрала Королевский колледж музыки. Периодически звездная наследница участвует в различных музыкальных конкурсах. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Дорогие друзья. Сегодня вечером я вошла в Финал конкурса «Kathleen Ferrier Junior» (всего 5 человек). Молитесь за меня! Еще один тур и объявят победителей!», — написала Устинья.

Устинья Малинина
Устинья Малинина. Скриншот: instagram.com/ustinya_malinina_official

Александр Малинин тут же поздравил наследницу.

«Браво, доча! Так держать!» — написал Малинин.

Добавим, на днях Устинья отметит свой день рождения. Ей и брат-двойняшке Фролу, который изучает киноискусство в Мюнхене, исполнится по 21 году.

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