«Еще один тур»: Устинья Малинина рассказала о новом достижении своей жизни в Лондоне

Младшая дочь Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. Она решила пойти по стопам отца и выбрала Королевский колледж музыки. Периодически звездная наследница участвует в различных музыкальных конкурсах. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Дорогие друзья. Сегодня вечером я вошла в Финал конкурса «Kathleen Ferrier Junior» (всего 5 человек). Молитесь за меня! Еще один тур и объявят победителей!», — написала Устинья.

Александр Малинин тут же поздравил наследницу.

«Браво, доча! Так держать!» — написал Малинин.

Добавим, на днях Устинья отметит свой день рождения. Ей и брат-двойняшке Фролу, который изучает киноискусство в Мюнхене, исполнится по 21 году.

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