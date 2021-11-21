«К лицу Париж»: Устинья Малинина прогулялась с аксессуарами Chanel по Лувру

Наследница музыканта Александра Малинина – Устинья Малинина – разместила в личном микроблоге свежее фото из Парижа. Знаменитость прогулялась по территории французской достопримечательности в тотально черном образе.

Малинина отдала предпочтение укороченному пальто цвета ночи. К нему будущая оперная певица добавила темные джинсы и теплый шарф.

Устинья надела серьги-конго и брошь Chanel с сумочкой этого же модного дома.

«Утро начинается с Лувра», – подписала снимок Малинина.

Поклонники Малининой остались в восторге от монохромного образа студентки Лондонской академии.

«Какая красота! Устинья, Вы самая красивая, обаятельная девушка!», «Благодаря Устинье увидела Лувр! Здорово!», «Вам к лицу Париж», «Лувр, красота! Отличных экскурсий», «Огромное спасибо за красоту. Вы настоящая принцесса», – написали фолловеры Устиньи в комментариях под фото.

Напомним, ранее Устинья Малинина увлеклась стендовой стрельбой. Наследница Александра Малинина уверенно чувствует себя в седле. А теперь блондинка еще и научилась метко стрелять.

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