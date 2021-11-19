«Как же я люблю это слышать: «Мамуль, привет!»: Эмма Малинина запечатлелась с сыном Фролом

Наследник жены музыканта Александра Малинина уже чуть ли не на голову выше своей матери.

Жена музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram разместила красивый снимок со своим наследником Фролом. Он на нежной фотографии прижался к матери, которую перерос уже почти на голову.

«Как же люблю я это слышать: «Мамуль, привет!» Эмма Малинина

«Мои любимые», — оставил комментарий Александр Малинин.

Напомним, что через несколько дней, 23 ноября, Фрол и его сестренка-двойняшка Устинья Малинины будут отмечать день рождения. Им исполнится по 21 году.

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