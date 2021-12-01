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Сдали нервы: Канье Уэст удалил все фотографии из своего Instagram

Рэпер тяжело переживает расставание с Ким Кардашьян и смерть друга Вирджила Абло.

Сдали нервы: Канье Уэст удалил все фотографии из своего Instagram
Канье Уэст. Фото: globallookpress.ru

Канье Уэст удалил все фотографии из своего Instagram. Это произошло ночью 30 ноября. Сначала рэпер оставил единственный пост со своей «исповедью» в День Благодарения, где раскаивался за то, что причинил боль своей Ким Кардашьян, и рассказал, что мечтает воссоединиться с бывшей женой. Позже и этот пост Уэст удалил.

Скрин аккаунта Канье Уэста
Скрин аккаунта Канье Уэста: instagram.com/kanyewest

Публичные изменения Канье Уэста не нашли отклика в сердце его экс-супруги. Кардашьян никак публично не отреагировала на попытки рэпера вернуться в семью. Сейчас она встречается с Питом Дэвидсоном — главным ловеласом Голливуда.

Также Уэст совсем недавно пережил тяжелую утрату: 28 ноября скончался от онкологии его близкий друг дизайнер Вирджил Абло.

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